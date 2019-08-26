Интервалы между автобусами могут увеличить до 1 сентября из-за фестиваля «Спасская башня»
Столичные автобусы № 158 и «м5» до 1 сентября могут следовать с увеличенными интервалами в связи с проведением фейерверков, запланированных в рамках фестиваля «Спасская башня». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— Ежедневно до 1 сентября включительно после 22:20 автобусы «м5», № 158 могут ходить с увеличенными интервалами, — указано в предоставленном сообщении.
В пресс-службе уточнили, что изменения в графике движения городского транспорта были введены до окончания проведения фейерверков в рамках фестиваля, передает агентство городских новостей «Москва».
Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» стартовал в столице в пятницу, 23 августа. Оркестры до 1 сентября примут участие в различных благотворительных концертах и праздниках. Его посетили как москвичи, так и жители других регионов России.
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