Василиса Володина рассказала об идеальной разнице возраста в паре

Российская астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о том, какая наиболее приемлемая разница в возрасте между мужчиной и более молодой женщиной. Благодаря опросу, проведенному раннее в социальных сетях, она вывела формулу, позволяющую ее рассчитать.

— Итак, «приличной», «нормальной» окружающие воспринимают ситуацию, когда женщина старше, чем возраст мужчины, деленный на два плюс семь лет, — написала астролог в Instagram.

По ее словам, если женщина моложе, чем получаемая по данной форуме цифра, на пару будут «странно смотреть» окружающие. При этом смыслом и целью создания данной формулы является определение дисгармоничной пары или «неравного брака», подчеркнула Василиса Володина.

Звезда добавила, что мнение окружающих пару людей в данном вопросе очень важно, так как является показателем существующих в обществе взглядов на нормальную разницу в возрасте в паре, усредненной ситуации.

Астролог обратилась к своим подписчикам в социальной сети с предложением проголосовать за идеальную разницу возраста в случае, когда мужчина значительно моложе женщины. При этом по личному мнению Василисы Володиной, для женщин в возрасте 20, 37 и 54 лет нормально быть в паре с мужчинами, которым 18, 31 и 47 лет соответственно.

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