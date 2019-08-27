Василиса Володина рассказала об идеальной разнице возраста в паре
Российская астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о том, какая наиболее приемлемая разница в возрасте между мужчиной и более молодой женщиной. Благодаря опросу, проведенному раннее в социальных сетях, она вывела формулу, позволяющую ее рассчитать.
— Итак, «приличной», «нормальной» окружающие воспринимают ситуацию, когда женщина старше, чем возраст мужчины, деленный на два плюс семь лет, — написала астролог в Instagram.
По ее словам, если женщина моложе, чем получаемая по данной форуме цифра, на пару будут «странно смотреть» окружающие. При этом смыслом и целью создания данной формулы является определение дисгармоничной пары или «неравного брака», подчеркнула Василиса Володина.
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Около года назад мы с сами провели потрясающий опрос о том, какая разница в возрасте между мужчиной и более молодой женщиной ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ приемлемой, допустимой. Я с вашей помощью вывела настоящую формулу. Итак, «приличной», «нормальной» окружающие воспринимают ситуацию, когда женщина старше, чем возраст мужчины, деленный на 2 плюс 7 лет. Не забывайте ставить лайки моим интересным постам. ⠀ Скажем, если мужчине 40 лет, то 40:2+7=27. Женщина 27 лет и старше будет нормально смотреться в паре с 40-летним мужчиной, не вызывая ощущения, что он соблазнил нимфетку , а она живет со старцем. Если женщина моложе, чем цифра, получаемая по формуле, скорее всего, окружающие будут смотреть на пару странно и мысленно крутить пальцем у виска. ⠀ Много тогда было сломано копий желающими обсудить, что «любви все возрасты покорны» (кто бы спорил!) и подписчицами, которые кричали, что в 47 лет не готовы жить с 80-летними. Они не поняли смысла и цели опроса. Мы говорили не о том, что разница в возрасте должна быть именно такой. А о том, что если эта разница больше, то пара воспринимается дисгармоничной – «неравный брак»! ⠀ Я вот лично вижу эту формулу очень работоспособной и показательной! Почему в этом вопросе так важно мнение людей, окружающих пару? Потому, что оно – показатель существующих в обществе взглядов на «норму». Усредненная ситуация. ⠀ Сейчас я предлагаю обсудить зеркальный случай – нормальную, допустимую разницу в возрасте, если мужчина моложе женщины. Прошу всех в комментариях проголосовать, написав 3 числа – насколько молодым может быть мужчина у женщины, которой 20 лет/ 37 лет/ 54 года. ⠀ На мой взгляд нормальный контакт в паре будет, если мужчина не моложе чем 18/31/47. ⠀ А вы как считаете? ⠀ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВАСИЛИСЫ ВОЛОДИНОЙ https://www.astrogift.ru/ ⠀ #василисаволодина #астролог #астрология #гороскоп #прогноз #давайпоженимся #овен #телец #близнецы #рак #лев #дева #весы #скорпион #стрелец #козерог #водолей #рыбы #вв_опрос #любовь #возраст #мужчина #женщина ⠀ PS: в нашей паре Сергей тоже моложе меня. На целых 4 месяца.
Звезда добавила, что мнение окружающих пару людей в данном вопросе очень важно, так как является показателем существующих в обществе взглядов на нормальную разницу в возрасте в паре, усредненной ситуации.
Астролог обратилась к своим подписчикам в социальной сети с предложением проголосовать за идеальную разницу возраста в случае, когда мужчина значительно моложе женщины. При этом по личному мнению Василисы Володиной, для женщин в возрасте 20, 37 и 54 лет нормально быть в паре с мужчинами, которым 18, 31 и 47 лет соответственно.
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