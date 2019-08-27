Алексей Учитель затеял «Битву»

Есть драма криминальная, есть – любовная, есть историческая… А еще есть драма танцевальная. И продюсером именно такой драмы выступил знаменитый режиссер, народный артист России Алексей Учитель. Телевизионная премьера картины состоится на телеканале НТВ, а в широкий прокат фильм - танцевальная драма «Битва», созданная творческо-производственным объединением «РОК» при поддержке Минкульта РФ и телеканала НТВ, - выходит уже 29 августа.

Сюжет картины таков. Профессиональный танцор и чемпион по уличным танцам Антон (его роль играет Риналь Мухаметов) собирает команду, которая побеждает на городском турнире. Главный конкурент остался позади – это команда, которую возглавляет некто Самурай (Илья Антоненко). Команда Антона празднует победу, и в разгар на вечеринке нежданно-негаданно появляется, точно злая фея-крестная, этот самый Самурай и принимается задирать главного соперника, вызывая его на баттл. Антон «ведется» на это, принимает вызов, но, выполняя сальто, падает, ударяется головой и теряет сознание. Придя в себя в больнице, он понимает, что потерял слух. Конечно, первая реакция на случившееся – отчаяние. Теперь в его жизни нет никакого смысла, ведь что такое глухой танцор? Ничего… Но жажду творчества и жизни в нем не истребить. Он учится слушать музыку, которая живет внутри него самого, и находит себе новое применение – он начинает обучать танцам детей с различной степенью нарушений слуха - как слабослышащих, так и полностью глухих. И юные танцоры возгораются: теперь главное для них – выйти на конкурс и побороть слышащих соперников…

Фото: предоставлено НТВ

- Это кино о силе воли, о любви к танцам и музыке, о молодом поколении, которое является авангардом нашей молодежи. Это танцевальный, андеграундный мир - хип-хоп, хаус, брейкинг, вакинг, поппинг и другие танцевальные уличные направления. Наш герой, потерявший слух танцор, попадает в мир, в котором нет звуков и музыки. В этом мире он знакомится со слабослышащими, частично глухими детьми. Но эти дети очень хотят танцевать. И в итоге они добиваются успехов, - рассказывает режиссер-постановщик фильма Анар Аббасов.

- Это правда очень интересная история. Я сам занимался брейкингом, очень люблю и ценю это направление и всех людей, которые посвящают себя танцам. Танцы были моей большой мечтой, но так получилось, что я стал актером, - говорит исполнитель главной роли Риналь Мухаметов.

Среди ребят, принявших участие в фильме, есть участники международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы»: Мария Краснова, Мария Раккси и Арина Смирнова. Продюсер картины Алексей Учитель пригласил свою землячку Марию Раккси на съемки в прямом эфире! Маша уже долго занимается хип-хопом, контемпорари и dancehall. Другая участница проекта - Арина Мирнова из Московской области - специализируется на брейк-дансе и акробатическом танце, а Маша Краснова из Ленинградской области занимается хип-хопом, крампом, анимацией и вогом.

Хореографию для фильма доверили кумиру молодых – ей занимался танцор мирового уровня, победитель многочисленных конкурсов и легенда российского хип-хопа Евгений Барышев, известный в танцевальном мире как Жека aka Барышев. В фильме снимались известные танцоры, в том числе Кадет, Пунча, Тимбо, Ugly Fate, Singa, представители самых известных школ брейк-данса и вок, а кроме Риналя Мухаметова вы увидите также Екатерину Кукуй, Анну Исаеву, Илью Антоненко, Игоря Миркурбанова и многих, многих других.

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