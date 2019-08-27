Готова ли Россия полностью отказаться от бумажных денег

Ответ на вопрос о том, действительно ли мы готовы выбросить лишние бумажки и перейти на холодную цифру, одновременно прост и сложен. Да, в крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга непросто найти место, где не примут оплату банковской картой или бесконтактной системой смартфона. Даже там, где не срабатывает «пластик», можно использовать мобильные приложения и осуществлять перевод.

— Крупные города, если поставить такую задачу, можно сделать безналичными очень быстро. С малыми населенными пунктами ситуация кажется сложнее, но они последуют за мегаполисами в течение пары лет, так как диффузия информации на сегодняшний день проходит очень быстро. Москва и Питер уже почти безналичны, миллионники к этому близки, а стотысячники подтянутся за несколько лет, — сказал председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. — Тем более есть отличный пример скандинавских стран, где намеренно пробовали перевести экономику на безналичные рельсы. И это, в целом, удалось сделать.

Как отметил эксперт, в этих странах уровень цифровизации достиг 90 процентов.

Десять оставшихся составляют те, кто использовал наличные для теневых схем, параноики, боящиеся слежки, религиозные фундаменталисты и старики, которым сложно изучать новые технологии.

Популярный аргумент противников цифровизации, касающийся потери электронными деньгами «веса», сейчас понемногу отмирает. Люди привыкают к новым реалиям и осознают ответственность за свои траты. В онлайн-банках есть возможность оптимизировать активы: не надо вспоминать, сколько лежит под матрасом и в сейфе.

СПРАВКА

Согласно последним проведенным социологическим опросам, на сегодняшний день только 11 процентов москвичей предпочитают платить наличными — остальные или вовсе перестали использовать бумажные деньги, или чередуют их с безналичными методами оплаты.

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