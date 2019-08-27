Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки на юге Москвы
В понедельник, 26 августа, был задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Орехово-Зуеве, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным безработный гражданин 1981 года рождения с помощью ножа смертельно ранил в шею, грудь и живот 78-летнюю пенсионерку, находясь в квартире дома по улице Домодедовская.
По факту происшествия в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Ранее сообщалось, что в четверг, 25 июля, мужчина напал на женщину на одной из детских площадок в Раменском и нанес ей не менее 20 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась до приезда медицинской скорой помощи.
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