Названа опасность продуктов домашнего производства

«Роскачество» предупредило об опасности покупки и потребления продуктов в несанкционированных точках продаж, с рук или изготовленной на дому. Подробнее о потенциальных угрозах рассказали эксперты организации во вторник, 27 августа.

По мнению специалистов, уже на этапе создания продукции кустарным методом она может оказаться заражена дизентерией, сальмонеллезом, а также стать источником ботулизма. Все это может привести к пищевому отравлению.

Как правило, опасность возникает из-за нарушений рецептуры выработки товара. Правильная техника производства крайне важна в первую очередь для составных продуктов животного и растительного происхождения. Речь идет, в частности, о молочной, мясной и рыбной продукции, в которой рискуют поселиться возбудители кишечных инфекций, пишет РИА Новости.

Кроме того, в строго специализированных условиях хранятся грибы и соления. В противном случае в них могут попасть посторонние ингредиенты или предметы.

Нередко производители, прибегающие к кустарному методу создания продукции, нарушают требования, связанные с упаковкой. Тара ненадлежащего качества может попросту быть недостаточно герметичной, а также иметь в составе токсичные краски.

В «Роскачестве» также призывают не приобретать товары в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, с машин или на стихийных развалах.

Читайте также: Как изменилась уличная торговля в столице