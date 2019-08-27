Родион Газманов рассказал, как его воспитывали родители
Певец Родион Газманов в интервью «МИР 24» рассказал о принципах, которых придерживались его родители при воспитании детей. Он отметил, что никогда не относил себя к золотой молодежи, так как с детства привык зарабатывать сам.
Певец рассказал, что последние карманные деньги от родителей он получил в 18 лет. Таким образом, у него был стимул, чтобы начать работать — нужны были деньги, чтобы сводить девушку на свидание, купить машину.
— Вот я и вертелся. И я считаю, что это правильно. С самого детства человек должен понимать, откуда берутся деньги, привыкать к тому, что нужно трудиться, — пояснил Родион Газманов.
Подобный подход в воспитании певец считает верным, так как у человека есть мотивация, чтобы развиваться, достигать новых высот.
Источник: mir24.tv
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