Эксперт заявила, что многие люди не хотят переучиваться, несмотря на «квалификационную яму»
Хедхантер, эксперт в области рекрутинга Алена Владимирская в комментарии Nation news отметила, что многие люди не считают угрозой «квалификационную яму» и не хотят переучиваться.
Специалисты международной консалтинговой компании BCG и World Skills в докладе, опубликованном 27 августа, сообщили, что почти 34 миллиона работающих россиян имеют избыточные или недостаточные компетенции для той должности, которую они занимают.
Эксперт Алена Владимирская считает, что число таких людей будет только расти. Люди за 40, проживающие в небольших городах, часто не хотят повышать квалификацию, несмотря на появление новых технологий.
— И чем больше автоматизации, тем больше людей не успевают за этим, они не связывают это с угрозой потери работы. Они не хотят переучиваться и это критично, — пояснила она.
По мнению Владимирской, государство должно задуматься над внедрением программы по просвещению и переквалификации.
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