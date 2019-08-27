Ректор Александр Климов ответит на вопросы юных журналистов на форуме «Город образования»

Зачем школьнику профильное образование, какие самые популярные профессии на транспорте и каким должен быть современный выпускник – на эти и другие вопросы школьной прессы ответит ректор Российского университета транспорта Александр Климов во время московского международного форума «Город образования». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ток-шоу «Профильное образование – требование времени» пройдет в пятницу, 30 августа, в 11.00 в детском пресс-центре форума «Город образования». Юные журналисты узнают, как правильно выбрать профессию и вуз, а также какими качествами должен обладать современный ректор университета. Школьные журналисты подготовили специальное досье на ректора ведущего транспортного вуза страны и презентуют его на ток-шоу.

Ведущий национальный транспортный вуз - Российский университет транспорта - является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-образовательным центром. Его называют крупнейшим отраслевым университетом России.

В пресс-центре форума отметили, что на мероприятие, которое пройдет в течение нескольких дней, зарегистрировалось около 300 школьных СМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в образовательном форуме «Город образования», который пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«С 29 августа по 1 сентября на ВДНХ пройдет крупнейший в мире образовательный форум «Город образования». Там будет интересно ученым и бизнесменам, учителям и родителям, школьникам и студентам. Можно бесплатно зарегистрироваться и прийти на любую площадку. Родителям расскажут, как лучше выбрать школу и общаться с классным руководителем. Для учителей пройдут дискуссии и мастер-классы, в том числе по работе в «Московской электронной школе». Детей ждут квесты и нестандартные задачи. Думаю, каждый найдет что-то для себя», - написал мэр.

В 2018 году Московский международный форум «Город образования» посетили более 133 тысяч человек. Эксперты ожидают, что в этом году его популярность значительно возрастет.

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