Завершилось бетонирование пролетного строения эстакады через улицу Минскую
Рабочие завершили бетонирование пролетного строения эстакады основного хода через улицу Минскую на Южном дублере Кутузовского проспекта, сообщается на сайте Департамента строительства Москвы.
— Мы завершили бетонирование пролетного строения эстакады основного хода через улицу Минскую на Южном дублере Кутузовского проспекта. В настоящее время ведется устройство бортового и разделительного барьерного ограждения, монтаж опор освещения, — рассказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.
Кроме того, для удобства местных жителей строители возведут два подземных пешеходных перехода.
Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составляет 367 метров. Всего в составе I участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Минской построят 5,7 километра дорог.
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