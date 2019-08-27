Россияне назвали самый любимый отечественный фильм 21 века
Во вторник, 27 августа, киноманы и просто неискушенные зрители отмечают День российского кино. Аналитики проекта Кино Mail.ru выяснили, какие современные отечественные картины популярны у граждан РФ разных возрастных категорий. Результаты исследования шести миллионов оценок пользователей портала находятся в распоряжении «Вечерней Москвы».
Оказалось, что абсолютным фаворитом всех рейтингов стала спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли. Зрители от 18 до 55 лет активнее всего отдавали голос в пользу этой ленты.
Молодые любители кинематографа от 18 до 24 лет предпочитают смотреть комедии и экшен-фильмы («Легенда № 17», «Кухня в Париже», «В спорте только девушки», «Горько!», «Метро», «Сталинград», «Елки-3», «Экипаж», «О чем говорят мужчины», «Географ глобус пропил»).
Аудитория постарше (от 25 до 34 лет) склонна к просмотру социально-философских драм и картин о войне («Левиафан», «Битва за Севастополь»). Взрослые люди (35–44) не прочь пересмотреть ленты режиссеров Павла Лунгина и Алексея Балабанова. Зрелые граждане (45–54) интересуются военными и зрелищными фильмами («В августе 44-го», «Брат-2», «9 рота», «Жмурки», «Сталинград» и другие). Старшее поколение (55–64) к картинам со сценами баталий добавляет драмы: «В августе 44-го», «Географ глобус пропил», «О чем говорят мужчины», «Метро», «Адмиралъ» и т.п.
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