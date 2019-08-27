Технопарки организуют концерты и экскурсии в последние «Дни без турникетов»

Технопарки организуют концерты, выставки и экскурсии в рамках завершения «Дня без турникетов» 30 и 31 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что регистрация на посещение мероприятий откроется 27 августа в 10:00 на сайте акции. Так, утром 30 августа на смотровой площадке Panorama 360 будут выступать музыканты школы Маскелиаде. Среди них — электро-поп исполнительница Вика Пестрова, арт-поп дуэт Hristina, а также Даша Аврамова со своей программой в стиле фанк.

А вечером того же дня гости технопарка «Нагатино» приглашаются на концерт оперной исполнительницы Даяны Осадиайе. А для любителей визуального искусства 30 и 31 августа в детском технопарке «Инжинириум» будет открыта картинная выставка и интерактивная инсталляция художника Михаила Медведева «Космос-дуршлаг».

Кроме этого, жители и гости Москвы смогут сходить на экскурсии в мастерскую «Первая кузня», комплекс Cyberspace, технопарк «Слава» и детские технопарки «Москва» и «Байтик». Участники смогут воочию увидеть всю «кухню» профессии будущего изнутри на мастер-классах в детских технопарках «Вертикальный взлет», «Инжинириум» и РГСУ.

Первый «День без турникетов» был организован в столице семь лет назад. В 2012 году около 600 человек посетили восемь различных предприятий. В июльской акции этого года приняли участие 35 компаний и около семи тысяч человек.

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