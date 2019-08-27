Новый сквер появился на пересечении улицы Дубравная и Пятницкого шоссе
Новый сквер появился на пересечении улицы Дубравная и Пятницкого шоссе в Митине, сообщается в пресс-службе префектуры СЗАО.
Известно, что рядом с домом номер 27 корпус 1 по Пятницкому шоссе старые дорожки и тропы заменили новой плиткой, а на прилегающей территории уложили асфальт. Помимо этого были установлены фонари, скамейки и малые архитектурные сооружения. Также высажены деревья, кустарники и организован газон.
В середине парка находится плащадка для отдыха, где расположена большая клумба и электрочасы в старинном стиле. Кроме прочего по прочьбам местных жителей была построена детскую площадка с безопасным резиновым покрытием. На ее территории установили качели, карусель мини-аттракционы на пружинах и детский спорткомплекс. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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