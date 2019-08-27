Поступления страховых взносов от московских организаций выросли
Московские организации перечислили в первом полугодии 2019 года в социальные фонды почти 790 миллиардов рублей страховых взносов. Такие данные озвучили во вторник, 27 августа, в экономическом блоке столичного правительства.
— Это на 11 процентов превышает объем поступлений за аналогичный период предыдущего года, — сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
При этом в Пенсионный фонд РФ московскими работодателями в январе–июне 2019 года было перечислено 606,6 миллиарда рублей, уточнил в свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.
— Рост поступлений — результат планомерной стратегии по сокращению количества серых зарплатных схем в Москве. Кроме того, за пять месяцев 2019 года среднесписочная численность занятых увеличилась на процент, — отметил Владимир Ефимов.
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