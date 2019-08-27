Искусственный интеллект добрался до столичных коммунальщиков

Дело было утром. Космический корабль с роботом Федей уже вышел на орбиту.

Но мозг его был еще чист от заданий «товарищей ученых, доцентов с кандидатами» и прочих назойливых просителей. В этот стерильный промежуток времени в «Вечерку» поступило письмо от Ирины Довженко, ленинградки-блокадницы, ветерана труда и вообще замечательного человека. Точный адрес сигнала — 7-й этаж 9-го подъезда дома 30, корпуса 2, что на Кронштадтском бульваре. В сообщении было написано следующее:

«Уважаемая редакция! С интересом читаю «Вечернюю Москву». Вижу, что вы решаете проблемы, которые не желают видеть некоторые наши городские службы. Поэтому решила обратиться к вам как к последней инстанции. Наш дом обслуживает лифтовая компания, которая работает безобразно, так как лифты часто «заедает». В моем случае проблема состоит в том, что уже месяц (!) как на нашем этаже (7-й этаж подъезд № 9) не работает кнопка вызова лифта.

Председатель нашего жилищного кооператива уже набила мозоли на языке, названивая во все возможные инстанции по возрастающей: диспетчерская лифтовой службы (неоднократно), Управа Головинского района. Ответы: завтра сделаем (в течение примерно недели), кнопку заказали (столько же времени), кнопок нет в наличии (а в космос летаем!), примем меры, завтра сделаем. И тишина. А на нашем этаже живут инвалиды. Им трудно подниматься или спускаться на этаж выше (или ниже), чтобы вызвать лифт. Очень трудно! Вот так и мучаемся. Помогите!»

Кнопки всякие, особенно в коммунальном хозяйстве, — особы капризные. Не ту да не так ткнешь — аромата потом не оберешься. Интеллект у городских коммунальщиков, конечно же, великий и могучий. Но иногда и он зашкаливает. Поэтому мы вначале позвонили в лифтовую компанию и сообщили диспетчеру Светлане, что намерены подключиться к сложной операции по исправлению злосчастной детали. Попросили уточнить время, когда бригада лифтовых слесарей прибудет на 7-й этаж 9-го подъезда, чтобы подъехать и заснять на видео процесс замены кнопки.

Оставили свои контакты. Как выяснилось впоследствии, поступили правильно: кнопка, как пояснила нам Людмила Остропальцева, руководитель правления ЖСК, который обслуживает дом, вроде бы импортного производства (так ей объяснили в лифтовой компании). Таких кнопок не то что в столице — на всем евроазиатском континенте, может быть, всего две–три штуки. Поди их разыщи! Поэтому месяц для поиска этой детальки — срок небольшой.

Кнопка лифта — камень преткновения Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дело запахло математикой и кибернетикой. Мы эту ситуацию сразу просекли и, не полагаясь на естественный интеллект коммунальщиков, решили сразу дернуть рычаг искусственного интеллекта — робота Федю. Тем более что он на орбите плавал еще в блаженной прострации. Что вы думаете?! Не прошло и пары часов, как Ирина Марковна прислала нам сногсшибательное сообщение следующего содержания: «Уважаемая редакция! Выражаем вам горячую благодарность за молниеносное решение нашей лифтово-кнопочной проблемы! Как только в лифтовом хозяйстве узнали, что этим делом будете заниматься вы, кнопка сказочным образом появилась (вероятно, выпала из запущенного сегодня к МКС робота Федора). Вот что значит сила искусственного интеллекта и печатного слова! Еще раз большое спасибо!!!»

Сейчас в редакции на контроле жалоба от Олега Бабарина, ветерана Вооруженных сил и давнего читателя и почитателя «Вечерки». У него примерно такая же, как и у Ирины Довженко, «глобальная» проблема — повышенная шумность от соседей сверху. Она, по его мнению, возникла после того, как они отремонтировали пол.

Многочисленные инстанции, в которые обращался наш читатель, ничем ему не помогли. Нет ни в районе, ни в округе, ни в городе естественного коммунального интеллекта, который бы замерил шумность в квартире пожилого человека, просто и понятно ответил на его вопросы об источнике шума. Вот и думаем, не обратиться ли снова к услугам робота Федора. Пусть поработает на столичную коммуналку, пока его космонавты не запрягли. Рычаг-то, проверенный в деле, у нас имеется.

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