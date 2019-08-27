Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
На кадрах видно, как за несколько мгновений до приземления лайнер выпустил тормозные парашюты, после чего продолжил движение по посадочной полосе.
Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 25 августа 2019 г.
В комментариях к видео, опубликованном в Twitter, пользователи высказали предположение, что самолет примет участие в авиафоруме МАКС-2019.
Напомним, что мероприятие проводится с 27 августа по 1 сентября. За эти несколько дней посетители смогут увидеть инновационные технологии РФ в действии и познакомиться с последними достижениями предприятий авиационно-космического комплекса страны.
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