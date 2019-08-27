Эксперт поддержал идею замены бумажных трудовых книжек электронными
Бумажная форма трудовой книжки является атавизмом и только значительно усложняет жизнь людям. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
Заместитель председателя правления фонда Сергей Чирков 27 августа заявил, что Пенсионный фонд России готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года.
Эксперт Константин Ордов считает, что замена бумажных трудовых книжек на электронные — это логичное решение, связанное с дальнейшим развитием цифровых технологий, передает rueconomics.ru.
— Электронный порядок учета позволяет увеличить мобильность трудовой силы, что необходимо российской экономике, — отметил он.
Ввод электронной книжки позволит решить проблемы с восстановлением документа и избавит отделы кадров от бюрократической волокиты.
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