Александр Панайотов после смерти Юлии Началовой впал в депрессию

Российский певец Александр Панайотов тяжело переживал смерть артистки Юлии Началовой. Он рассказал, что после трагедии впал в депрессию, и у него начались панические атаки.

По словам Александра Панайотова, его психологическое состояние оказалось настолько тяжелым, что он даже боялся выступать, поэтому начал принимать легкие антидепрессанты. Такое состояние длилось около месяца. Прийти в себя певцу помогла его теща, которая работает в клинике имени Боткина.

— Я по своей природе паникер. И, слава богу, если что-то у меня не так, тут же обращаюсь к теще за консультацией. Она лечит звезд, и у нее в отделении лежат все наши селебрити, так что ей можно доверять, — поделился певец с корреспондентом издания «Дни.ру».

Подобное состояние у Александра Панайотова наблюдалось и после трагедии с певицей Жанной Фриске. Тогда он прошел полное обследование организма, пролежав неделю в больнице.

Сейчас певец следит за своим здоровьем, придерживается правильного питания, полностью отказался от сладостей и чувствует себя прекрасно.

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