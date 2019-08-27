В последние дни августа в Москве ожидаются рекордные пробки. Примерно на 15–17 процентов плотнее обычных. Такой прогноз дает ЦОДД — Центр организации дорожного движения. А с чего пробки-то? Народ массово поедет закупать школьные принадлежности.

Я обожаю московских обывателей. Вроде сам город диктует высокий темп жизни, желание все успеть, но...

Русская привычка тянуть резину и откладывать все на последний момент, как всегда, побеждают. Все знают, что перед 1 сентября уже и выбор слабенький — большую часть ассортимента раскупили еще в начале месяца. И цены — самые высокие, потому что ажиотаж, и сметут товар по любой цене. И что пробки будут ломовыми.

Но обыватель каждый раз верит, что уж в нынешнем году все будет по-другому ! И откладывает покупки на последние дни.

Почему мы такие? Все просто: нами рулит лень матушка. Наш главный жизненный мотиватор — жареный петух, клюющий куда дотянется. И если бы он не клевал, мы бы вообще ничего не делали — в ожидании, что все как-то устроится само.

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