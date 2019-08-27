Кузнецова сообщила о нарушениях при организации школьного питания
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала, что почти в трех тысячах образовательных учреждений обнаружены нарушения организации питания.
Так, в 14 регионах есть школы с «разными столами» — для детей из многодетных или малообеспеченных семей и для детей, чьи родители платят за питание.
— Не можем и не должны ни одного дня допускать, чтобы дети в одном образовательном учреждении на двух столах имели разные блюда. В одной тарелке лежала бы просто картошка, а в другой — картошка с сосиской, — заявила Анна Кузнецова на совете, который был посвящен итогам мониторинга питания.
По словам омбудсмена, за два года количество жалоб по вопросам питания увеличилось на 36 процентов. Среди нарушений — продажа вредной еды в буфетах, невкусные или холодные блюда, нарушение санитарных норм, передает РИА Новости.
Масштабный мониторинг питания в образовательных учреждениях стартовал 14 марта.
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