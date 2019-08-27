Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия. Об этом она рассказала РИА Новости во вторник, 27 августа.

По словам женщины, находку изначально нашла ее сестра, которая посетила салон, чтобы распечатать документ.

— Увидела на стене овал. Она сказала, что на нем изображена сестра, она жива. Ее спросили, точно ли она уверена, потом они сняли его и отдали этот овал, — сообщили собеседница агентства.

Впоследствии выяснилось, что снимок был сделан примерно восемь лет назад, когда было необходимо оформить документы для поступления в институт. Спустя некоторое время Колбасина написала претензию руководителю фотосалона, но когда пришла отдавать ее лично, узнала, что учреждение переехало. Так, письмо с жалобой вернулось владельцу. Известно, что если в течение семи дней не выйдет связаться с менеджментом салона, женщина подаст иск на возмещение морального вреда.

— У меня мама очень неприятно пережила эту ситуацию. Думаю, ни одному родителю не будет приятно увидеть своего ребенка при жизни на овале, — пояснила Екатерина.

Она добавила, что считает аморальным сам факт использования фотографии с последующим размещением в качестве образца для надгробия.

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