Дмитрий Киселев назвал мат бесценным ресурсом в русской культуре
Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который следует использовать в качестве «специй», то есть только в особых ситуациях, сказал телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel, основателем которого он является.
Телеведущий отметил, что на Rap Koktebel не распространяются ограничения Роскомнадзора по запрету нецензурной лексики.
— Я считаю, что мат — бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать и пользоваться нужно как специями в особых, критических ситуациях, — заявил Дмитрий Киселев.
Он добавил, что мат не нужно использовать постоянно в речи, так как тогда он утратит свою силу.
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