Заработала горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров
Управление Роспотребнадзора по столице открыло горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Москвичи могут узнать, как выбирать обувь, игрушки, одежду.
Для того чтобы обратиться за консультациями, доступны следующие телефоны: +7 (495) 785-37-41 (общественная приемная), +7 (495) 687-40-57 и +7 (495) 687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия).
На официальном портале мэра Москвы говорится, что звонки принимают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 (в пятницу — с 09:00 до 16:45).
У консультантов Центра гигиены и эпидемиологии есть обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.
Про открытие данной линии сообщили 27 августа.
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