Мошки атакуют: аномальное лето вызвало нашествие вредных насекомых

«В нашем доме на улице Октябрьской, 19, на 16-м и 17-м этажах летом целая напасть мелкой мошки, — пишет в соцсети житель Троицка Павел. — Они появляются ближе к 17 часам, их сотни миллионов. Если куда-то отъеду на несколько дней, то мертвыми мошками заполняю два одноразовых фильтра пылесоса. Почему-то вместе с мошками много ос». Также жители жалуются на нашествие слепней.

Кандидат биологических наук, энтомолог Геннадий Кузнецов считает, что причина огромного числа насекомых — аномальное лето.

— В Москве долгое время было холодно, и эти насекомые не плодились. Как только стало тепло, началось активное выплаживание, — пояснил Геннадий Николаевич. — Вода в лужах, прудах и озерах сейчас достаточно теплая, поэтому насекомые активно откладывают личинки.

По словам эксперта, спастись от жужжащих поможет максимально закрывающая кожу одежда.

— Если вы долгое время находитесь на природе, то закрыть лицо можно даже самодельной сеткой , — рассказывает эксперт. — Частично помогут и репелленты. Но учтите, во-первых, они действуют ограниченное время, во-вторых, не лучшим образом влияют на кожу, в-третьих, мошки норовят лезть в глаза, уши, рот, а там репелленты не нанесешь. Поэтому лучше защитить себя механически.

Как пояснил Кузнецов, опасность мошек — аллергия.

— Укус мошки может вызывать отек, зуд, покраснение. Предотвратить распространение яда в организме помогут противоаллергические препараты, — пояснила врач-терапевт высшей категории Людмила Алексеева.

Восстание саранчи

Нашествия насекомых случались в истории человечества многократно. Иногда — ужасающие.

— Так, июльским утром 1874 года американский штат Канзас накрыл исполинский рой саранчи. Через несколько дней во всем штате не осталось ни клочка зелени! Прожорливые насекомые съели все — включая овечью шерсть, лошадиные сбруи, краску на повозках и оградах.

— В апреле 1902 года на острове Мартиника стал просыпаться после долгого сна вулкан. Спасаясь от мучительной жары, гигантские сороконожки, муравьи и другие членистоногие хлынули в город Сен-Пьер и окрестности. Миллионы желтых муравьев атаковали плантации сахарного тростника, вытеснив рабочих. Вслед за насекомыми спустились тысячи ядовитых змей, от которых гибли люди и домашние животные. Эти страшные события туземцы окрестили библейской чумой.

— В 1967 году дома в бухте Рио-де-Жанейро атаковали полчища пчел. Спасатели безуспешно попытались отогнать их огнеметами. Рой оказался невероятно мобилен. От его укусов погибли 150 человек и более двухсот животных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Ганушкина, профессор 1-го МГМУ им. Сеченова:

— Если вас активно атакуют слепни или мошки, то лучший способ от них избавиться — спрятаться в дом или машину. Не бойтесь, если они полетят следом. Биология этих насекомых такова, что они никогда не нападают в помещении. Вообще, в такие дни лучше пореже бывать в «дикой» природе — покусают все равно!

Китов губят вспышки на солнце, а птиц — мочевина

История знает немало примеров совершенно необъяснимого поведения животных и птиц.

Так, 18 августа 1961 года городок Капитола в Калифорнии был разбужен ударами по крышам домов. С неба на город обрушивались сотни серых буревестников. А их тела устилали мостовые. Казалось, мертвые птицы — повсюду.

Это необъяснимое и жуткое происшествие заставило известного режиссера, «отца триллера» Альфреда Хичкока, проживавшего неподалеку от Капитолы, снять знаменитых «Птиц».

Много позднее, уже в 1998-м, четыреста потерявших ориентацию морских львов погибли, выбросившись на побережье Калифорнии.

А сейчас каждые несколько лет происходят вспышки, убивающие выдр, пеликанов и других представителей фауны. В чем же дело?

— Секрет подобных ЧП удалось разгадать, исследуя тушки погибших, — рассказал кандидат биологических наук, преподаватель МГУ Сергей Косенков. — Проблема, как оказалось, в том, что в воды океана из плохо контролируемых коммунальных отстойников попадает мочевина. Она стимулирует синтез домоевой кислоты в водорослях. Это смертельный нейротоксин. Когда животное им травится, головной мозг дает сбой. Это приводит к неадекватному поведению. В частности — тяге к самоубийству. И затем, закономерно, к гибели.

Разгадана также и тайна гибели китов, которые выбрасываются на берег. Согласно одной из наиболее правдоподобных версий, дело в солнечных вспышках.

— Они сотрясают магнитное поле нашей планеты, при этом еще и искажая его, — пояснил эксперт.

В результате сдвигаются магнитные силовые линии.

Поэтому киты просто плывут не туда и в какой-то момент попадают на берег. Но это происходит, только если киты заплыли в небольшое море, например Северное.

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