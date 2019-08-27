Тренер Гаджиев оценил шансы «Краснодара» на победу в матче с «Олимпиакосом»
Бывший главный тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Олимпиакос», который пройдет 27 августа в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов.
По его мнению, после крупного проигрыша (в первой встрече российский клуб уступил сопернику со счетом 0:4) «Краснодар» прибегнет к ротации состава. Эксперт полагает, что российская команда может одержать верх над соперником.
— Я не могу сказать, что греческая команда принципиально отличается по своему классу. Поэтому я, конечно, жду тяжелой игры, но не считаю выход в следующую стадию невозможной, — подчеркнул он.
Гаджи Гаджиев также отметил, что в домашнем матче «Олимпиакос» очень надежно сыграл в обороне и краснодарцам нужно искать способы прорваться к воротам соперника.
Читайте также: «Краснодар» вышел в плей-офф отборочного раунда Лиги чемпионов