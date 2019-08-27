Лучшие из лучших: какой вклад в Книгу рекордов Гиннеса внесла Москва и ее жители

27 августа Книга рекордов Гиннесса отмечает день рождения — в 1955 году в свет вышло первое издание. Немало достижений принадлежит Москве и москвичам. Об этом «Вечерке» рассказал историк Александр Васькин.

Немалый вклад в Книгу рекордов внесли москвичи и сама Москва. Составителей в свое время заинтересовала сталинская высотка — гостиница «Ленинградская», но не из-за своей высоты, а по причине висящей в ней люстры. Она оказалась самой высокой в мире. А ведь генсек Никита Хрущев в свое время ее критиковал за дороговизну и назвал «церковным паникадилом». В Книгу рекордов вошли Царь-пушка и Царьколокол. Из столичных новинок — самые высокие часы и самый высокий каток, они находятся в «Москве-Сити».

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Предела человеческим возможностям нет. Доказательство тому — ежегодное обновление Книги рекордов Гиннесса. Изначально она создавалась в 1955 году для разрешения горячих споров в пабах касательно рекордности какого-то явления.

А со временем превратилась во всемирный справочник впечатляющих достижений человечества во всех областях.

Нередко в книгу попадают рекорды, которые вызывают вопрос «зачем?», нежели «как? ». Например, зачем жительница Техаса Айанна Уильямс 23 года отращивала ногти? Их общая длина превышает пять метров. Ответ прост — чтобы попасть в Книгу рекордов.

Сами с усами

Необычные рекорды ставят не только в США и Европе — наш соотечественники тоже не чужды экспериментам.

— 27 июля 2017 года на Красной площади в Москве прошел самый массовый урок бокса. В нем приняли участие 3000 человек. В их числе были: Николай Валуев и Наталья Рагозина.

— 108 последовательных передач длиной не менее 9,1 метра и продолжительностью удержания шайбы не более 5 секунд с последующим забиванием шайбы в ворота были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордный гол забил легендарный хоккеист Евгений Малкин, а вот подготовили и отработали до автоматизма все передачи ученики московских хоккейных школ. Юные хоккеисты упорно трудились целых два месяца, чтобы 21 августа 2018 года в Ледовом дворце «Парк легенд» в Москве насладиться своим триумфом.

— Новый мировой рекорд Гиннесса установили 13 июля этого года на прошедшем в Москве велофестивале в честь Дня московского транспорта. Заммэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов заявил, что фестиваль стартовал у Кремля на Васильевском спуске сразу с мирового рекорда. Более 2,6 тысячи человек образовали самую большую в мире фигуру велосипеда. Судья Книги рекордов зафиксировал достижение.

Знай наших!

Сегодня на фестивале «Спасская башня» участники проекта «Московское долголетие» установили рекорд — 872 человека хором исполнили гимн Москвы в честь наступающего 872-летия любимого города. Всего же за время работы проекта его участники установили 15 рекордов, рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. Так, этим летом в парке «Сокольники» был проведен самый массовый танцевальный флешмоб ZUMBA GOLD старшего поколения, объединивший 3778 танцоров. 15 августа в парке «Зарядье» 537 москвичей возраста 50+ одновременно рисовали пейзаж с натуры. А 23 августа участниками проекта установлен рекорд «Самая массовая чеканка футбольного мяча». Свое мастерство продемонстрировали 418 человек.

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