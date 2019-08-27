Золотая маркировка: правда и вымыслы об экологически чистых товарах

Сегодня внимание людей к вопросам экологии превращается в определенный тренд. И вся продукция с приставкой «эко» пользуется популярностью, что и эксплуатируют маркетологи, рассказал член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности Владислав Жуков. По его мнению, цена на экопродукцию так высока, потому что она пользуется спросом.

— Если мы готовы переплачивать за продукты в сотни раз — их будут продавать за такую цену, — уверен эксперт.

Высокая цена товара определяется и тем, что продукты приходится порой везти через полстраны.

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— В России сделан упор на развитие агрохолдингов. Местное производство практически убито. Поэтому издержки только на логистику составляют до 30 процентов стоимости продукта, — объяснил член совета Гильдии маркетологов Дмитрий Иванюшин.

— Цена производителя в составе продукта — 20–25 процентов. А наценка ретейла — 300–500 процентов, — рассказал глава крестьянского хозяйства Анатолий Кибека.

А если на этикетке стоит приставка «био» или «органик», то цена взлетает еще в несколько раз. Причем чаще всего это просто маркетинговая уловка.

— Понятия «эко-, био-, фитнес-» законодательно пока не регулируются, — рассказал Владислав Жуков. — Поэтому обращать внимание стоит не на них, а на состав продукта.

Однако даже если в составе ничего подозрительного нет, это еще не значит, что в продукте нет химии.

— Взять к примеру сыр. Если его не сбрызнуть миомицином (мощный антибиотик. — «ВМ»), он быстро испортится. А на этикетке это не указывается, — пояснил фермер Алексей Бурков.

И если картофель весь ровненький, клубень к клубню, а помидоры хранятся месяц — как бы вас ни убеждали, что это экологически чистые продукты, не верьте.

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Есть овощи, которые можно вырастить и без пестицидов. К примеру, тыкву, топинамбур, репу. Но они не раскручены, поэтому сети не берут их в продажу.

Закон на подходе

Национальные стандарты на экологическую продукцию Минсельхоз должен разработать до конца этого года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Закон о производстве органической продукции был подписан в прошлом году и должен вступить в силу 1 января 2020 года. К этому времени должны быть определены стандарты экологической продукции, четкая терминология и правила сертификации.

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