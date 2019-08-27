Соло в большом городе. Москвичи все чаще любят уединение в толпе
Скамейки для интровертов
В последнее время в парках и скверах Москвы начали появляться удивительные скамейки и кресла. Их главной особенностью является то, что на них может разместиться только один человек. После появления подобных малых архитектурных элементов на территории городского пространства многие пользователи сети начали шутить, мол: «В Москве создали скамейки для интровертов».
Скамейки-«эгоистки» сразу вызвали интерес у тех, кто любит погрузиться в себя.
Подобные лавочки сегодня украшают Гончаровский парк Бутырского района, их можно встретить, прогуливаясь по тихим уголкам парка на ВДНХ и возле огромного фонтана «Колос».
Зоны отдыха с мини-креслами можно увидеть также в Филевском парке, в районе Чистых прудов, на Воробьевской и Фрунзенской набережных.
«Отличная идея, больше таких надо!» «И в других местах такие кресла надо ставить». «В Останкине такие тоже есть — красота!» «А могут еще начать ходить со своими стульями», — пишут пользователи Всемирной паутины.
По словам пресс-секретаря Гончаровского парка Виктории Брыскиной, одноместные лавочки пользуются большой популярностью среди посетителей.
— Благодаря им люди, которые избегают общения с незнакомцами, могут расслабиться и отдохнуть, — сообщила она «Вечерке».
А московская художница Марина Звягинцева, работающая в Гончаровском парке, называет появление подобных арт-объектов ответом на нужды жителей.
— Некоторые считают, что мегаполис — это тяжелая среда, которая очень давит на человека. А современные архитектурные решения, которые продвигаются дизайнерами, призваны создать более комфортную среду — она по замыслу специалистов должна снять урбанистическое напряжение. Такие одноместные площадки можно встретить в Венеции, даже в некоторых музеях Италии.
Посреди воды
Арт-объект «Выход», который украшает один из прудов музея-заповедника «Царицыно», показывает, как мир человека делится на две части.
С одной стороны — дискомфортный, удушающий город, а с другой — природа, звезды и человек.
— Скульптурная композиция представляет из себя деревянный плот, на котором закреплена открытая дверь и на противоположном краю стоит обычный деревянный стул, — поясняет Звягинцева.
Еще одна концепция объекта — существование параллельного мира, где можно мысленно подняться над суетой как над стоячим прудом, войти в дверь, открытую в бесконечность, и, сев на стул, посмотреть на линию горизонта. И тогда вся привычная среда предстанет в другом свете. Человеку не надо никуда бежать, достаточно стоять на месте и ждать, когда дверь повернется и появится перед ним.
Горожане тенденцию одобряют. По их мнению, подобные уголки для уединения как воздух необходимы в больших городах.
— Идешь после работы или, скажем, на обед, и так хочется на пару минут забыться, посвятить их себе, выйти из зоны доступа, — рассказала москвичка, которая любит проводить обеденное время на таких вот скамейках для одного, Елена Кудрявая.
Просто выпить чаю
Чтобы не сидеть на улице в одиночестве в непогоду, уже скоро в столице откроется «безмолвная чайная».
Она будет обустроена таким образом, чтобы к одинокому посетителю никто не мог подсесть.
А кроме того, там не будет никакой фоновой музыки — все для комфортного уединения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Жавнеров, психолог по тревожным расстройствам:
— У каждого человека есть своя зона комфорта. А одноместные скамейки — это гениальное решение для всех, кто хочет отдалиться от социума, от постоянного ощущения присутствия кого-либо. Ведь мы все время в окружении людей. Мы часто стоим очень близко друг к другу в общественном транспорте.
А такие островки спасения — место для эмоциональной и психологической разгрузки. Конечно, эти лавочки рассчитаны на непродолжительный эффект, поскольку это сейчас своего рода бренд, а через некоторое время они превратятся в обычные места отдыха, но не обязательно для интровертов.
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