Соло в большом городе. Москвичи все чаще любят уединение в толпе

Скамейки для интровертов

В последнее время в парках и скверах Москвы начали появляться удивительные скамейки и кресла. Их главной особенностью является то, что на них может разместиться только один человек. После появления подобных малых архитектурных элементов на территории городского пространства многие пользователи сети начали шутить, мол: «В Москве создали скамейки для интровертов».

Скамейки-«эгоистки» сразу вызвали интерес у тех, кто любит погрузиться в себя.

Подобные лавочки сегодня украшают Гончаровский парк Бутырского района, их можно встретить, прогуливаясь по тихим уголкам парка на ВДНХ и возле огромного фонтана «Колос».

Зоны отдыха с мини-креслами можно увидеть также в Филевском парке, в районе Чистых прудов, на Воробьевской и Фрунзенской набережных.

«Отличная идея, больше таких надо!» «И в других местах такие кресла надо ставить». «В Останкине такие тоже есть — красота!» «А могут еще начать ходить со своими стульями», — пишут пользователи Всемирной паутины.

По словам пресс-секретаря Гончаровского парка Виктории Брыскиной, одноместные лавочки пользуются большой популярностью среди посетителей.

— Благодаря им люди, которые избегают общения с незнакомцами, могут расслабиться и отдохнуть, — сообщила она «Вечерке».

А московская художница Марина Звягинцева, работающая в Гончаровском парке, называет появление подобных арт-объектов ответом на нужды жителей.

— Некоторые считают, что мегаполис — это тяжелая среда, которая очень давит на человека. А современные архитектурные решения, которые продвигаются дизайнерами, призваны создать более комфортную среду — она по замыслу специалистов должна снять урбанистическое напряжение. Такие одноместные площадки можно встретить в Венеции, даже в некоторых музеях Италии.

Посреди воды

Арт-объект «Выход», который украшает один из прудов музея-заповедника «Царицыно», показывает, как мир человека делится на две части.

С одной стороны — дискомфортный, удушающий город, а с другой — природа, звезды и человек.

— Скульптурная композиция представляет из себя деревянный плот, на котором закреплена открытая дверь и на противоположном краю стоит обычный деревянный стул, — поясняет Звягинцева.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Арт-объект в музее-заповеднике «Царицыно» Фото: Музей-заповедник «Царицыно»

Еще одна концепция объекта — существование параллельного мира, где можно мысленно подняться над суетой как над стоячим прудом, войти в дверь, открытую в бесконечность, и, сев на стул, посмотреть на линию горизонта. И тогда вся привычная среда предстанет в другом свете. Человеку не надо никуда бежать, достаточно стоять на месте и ждать, когда дверь повернется и появится перед ним.

Горожане тенденцию одобряют. По их мнению, подобные уголки для уединения как воздух необходимы в больших городах.

— Идешь после работы или, скажем, на обед, и так хочется на пару минут забыться, посвятить их себе, выйти из зоны доступа, — рассказала москвичка, которая любит проводить обеденное время на таких вот скамейках для одного, Елена Кудрявая.

Просто выпить чаю

Чтобы не сидеть на улице в одиночестве в непогоду, уже скоро в столице откроется «безмолвная чайная».

Она будет обустроена таким образом, чтобы к одинокому посетителю никто не мог подсесть.

А кроме того, там не будет никакой фоновой музыки — все для комфортного уединения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Жавнеров, психолог по тревожным расстройствам:

— У каждого человека есть своя зона комфорта. А одноместные скамейки — это гениальное решение для всех, кто хочет отдалиться от социума, от постоянного ощущения присутствия кого-либо. Ведь мы все время в окружении людей. Мы часто стоим очень близко друг к другу в общественном транспорте.

А такие островки спасения — место для эмоциональной и психологической разгрузки. Конечно, эти лавочки рассчитаны на непродолжительный эффект, поскольку это сейчас своего рода бренд, а через некоторое время они превратятся в обычные места отдыха, но не обязательно для интровертов.

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