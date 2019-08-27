В семью за десять тысяч? Плохая идея

Минтруд выступил с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Ведомство рекомендовало региональным властям распространять практику Ханты-Мансийского автономного округа. Там одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10,3 тысячи рублей – при условии совместного проживания.

Проблема актуальная. В России 24,5 процента населения – пенсионеры. В Москве – уже больше 26 процентов, и их доля стремительно растет. Немалая часть стариков – одиноки. Сейчас, увы, они нужны, главным образом, черным риэлтерам – те хотят «отжать» их квартиры. А еще вокруг стариков крутятся разного рода конторы, заключающие договоры пожизненной ренты. Тоже, понятно, из-за квартиры. Трудно одиноким старикам. Чудовищно тяжело. Ведь все, по большому счету, желают их скорейшей смерти. Но спасет ли пожилых идея Минтруда? Сильно сомневаюсь.

В самом ХМАО эксперимент, по сути, провалился. За семь лет в семьи устроили всего 356 одиноких. Мне кажется, это очень мало. Почему стариков не берут активнее? Во-первых, пожилые люди обычно крайне тяжелы в общении. Капризы, подозрительность – куда ж без этого. А здоровье? Там, как правило, уже нет никакого здоровья. Одна сплошная болезнь. А ухаживать – вам. Второе и, пожалуй, главное: старики – это прошлое. Почему люди активно берут в семьи детдомовских детей?

О стариках должны заботиться дети Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

Потому что дети – это будущее. Вы видите, как они растут, идут в школу, поступают в институт, женятся, и все это радует. А что старики? Вы видите лишь, как они болеют, а потом умирают. Мне кажется, нужно быть очень-очень добросердечным и склонным к жертвенности человеком. Чтобы взять домой старика. Или – быть маргиналом, который не может или не хочет зарабатывать обычным образом, поэтому и возьмется за такой «социальный проект». И старикам – его участникам – я в этом случае очень не завидую. Потому что их начнут унижать, отбирать пенсию…

И что же делать? Есть ли хоть какой-то нормальный, социально приемлемый выход? Есть, но очень непростой. Нужно, уж извините за пафос, менять нравственные ориентиры общества. Делать так, чтобы старики никогда, ни при каких обстоятельствах не оставались одиноки.

Ведь, как показывает практика, у большинства какие-то родственники, пусть дальние, все-таки есть. Просто они от пожилого человека отказались. Вычеркнули. Где-нибудь на Кавказе такое принципиально невозможно. В мегаполисе – сплошь и рядом. И это надо менять. Надо становиться людьми. Возможно ли это в наш гедонистический век, когда старость и смерть мы пытаемся спрятать, будто их не существует, я не знаю… Но я знаю и другое. Как вы относитесь к своим старикам, так и дети потом отнесутся к вам. Проверено много раз.

И, разумеется, масштабные социальные программы – такие, например, как «Московское долголетие» – сильно способствуют тому, что отношение общества к пожилым людям меняется в лучшую сторону. Подобных проектов должно быть больше.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»