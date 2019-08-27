Аферисты надевают маски электриков
Мошенники снова активизировались. Сейчас они наживаются на доверчивых гражданах, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта.
Аферисты от имени эксплуатирующей компании оставляют «уведомления» в почтовых ящиках москвичей. В них содержится требование по замене электросчетчика и телефоны, по которым нужно звонить для вызова мастера. Работы были платными. Поддавшись на провокации, люди меняли даже счетчики с автоматической передачей данных. Среди пострадавших — жители городского округа Пущино.
Поэтому Мосэнергосбыт призывает граждан быть более бдительными и напоминает: ответственность за оборудование жилого помещения приборами учета электроэнергии и их эксплуатацию лежит на собственнике (потребителе).
КСТАТИ
Также участились другие случаи мошенничества: называясь представителями проекта «Здоровая Москва», аферисты предлагают обследоваться за деньги. Будьте бдительны: проект полностью бесплатный.
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