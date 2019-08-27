Вадим Манукян прокомментировал возвращение Ротару на российскую сцену
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян прокомментировал возвращение певицы Софии Ротару на российскую сцену.
Ротару примет участие в фестивале «Новая волна», который пройдет в Сочи. Она споет в рамках программы «Вечер премьер».
Вадим Манукян считает, что композитор Игорь Крутой, пригласив Софию Ротару принять участие в концерте, спас артистку от забвения в России.
— Спасибо Игорю Крутому — смог вернуть народную артистку СССР в Россию, пригласив ее на «Новую волну» и при этом дав ей возможность спасти лицо, — заявил Манукян в комментарии ФАН.
Блогер отметил, что у заслуженных и народных артистов из братских республик всегда есть возможность вернуться на российскую эстраду.
Ранее певица отменила ряд концертов на территории России и не стала принимать участие в «Песне года» из-за политический разногласий между РФ и Украиной.
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