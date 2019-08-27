Власти Москвы подали апелляцию на решение суда о незаконности отказа в проведении митинга

Столичные власти подали апелляцию на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре Москвы 31 августа.
— Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова первого замруководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василия Олейника.
Напомним, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к мэрии столицы и признал отказ в проведении акции незаконным.
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