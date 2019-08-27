Как жители САО боролись с автохламом

Москвичка Мария Шарова разместила в социальной сети пост, в котором рассказала, что ценные парковочные места во дворе ее дома занимают бесхозные машины. В итоге между интернет-пользователями завязалась дискуссия. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации.

— Пару дней назад к нам во двор дома 4а по улице Дубки притащили два автомобиля, которые мешались при благоустройстве улицы. Проблема в том, что нам самим негде парковаться, а тут еще этот автохлам, который уже несколько лет гниет без движения. Убедительная просьба: если кому-то известны владельцы данных авто, сообщите им о необходимости убрать свое имущество из нашего двора. А мы пока будем всячески пытаться убрать эти ведра от нашего дома. Если есть информация, как можно ускорить этот процесс, буду благодарна, — обратилась она к читателям.

Рядом со своим постом женщина опубликовала две фотографии. На них были видны старая, ржавая «Волга» и «Москвич» без номеров, разрисованный цветочками.

Народ в Сети задался резонным вопросом: если стоит брошенная машина, то как ее убрать? За зеленый «Москвич» вступился Геннадий Трунтаев. Он сообщил, что знает, чей это транспорт, и попросит его убрать. Однако ни имя владельца, ни как с ним связаться, он не назвал.

И — о чудо! Когда корреспондент приехал на место, то «Москвича» уже там не оказалось. Зато крепко стоит на спущенных колесах черная ржавая «Волга». Ее очень давно не открывали: в проемы дверей забилась листва, на стеклах — следы от объявлений «Уберите машину» и «Куплю ваше авто», но багажник и капот — на замке, только разбит один подфарник. Госномера есть спереди и сзади. Машина припаркована без нарушения правил. Что же с ней делать? «ВМ» обратилась к юристу.

Как сказал адвокат Александр Толмачев, убрать старую «Волгу» никак нельзя.

— По закону машина, если она имеет признаки брошенной, должна быть разукомплектована — без номерных знаков, стекол, дверей. Или же стоять с нарушением правил дорожного движения. В данном случае и припаркована она правильно, и транспорт целый. А из-за ржавчины или грязи никто ее эвакуировать не будет: жители дома никак не обозначили, что это парковочное место принадлежит только им. Если же они хотят оформить свою автостоянку, то нужно провести собрание жильцов, организовать товарищество собственников жилья. Они могут принять решение о межевании придомовой территории, — пояснил специалист.

После всех этих действий можно установить шлагбаум на въезде во двор и запретить неместным там парковаться. Но надо помнить, что и платить всем жильцам дома за эту территорию придется, и организовывать ее уборку от снега. Пока же большинство москвичей не готовы взять на себя ответственность за дом и прилегающую к нему территорию.

По словам адвоката, формально владелец «Волги» ничего не нарушил, и его авто может находиться на этом месте сколь угодно долго, пока кто-то не начнет его разбирать. А управа тут ничего не может поделать, иначе это будет нарушение права на частную собственность.