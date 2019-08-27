Экс-сотрудники полиции организовали незаконную миграцию в Москве
Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников столичной полиции и их шестерых подельников.
По данным следствия, с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое полицейских, которые являлись должностными лицами из системы органов миграционного учета УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве, создали преступное сообщество. Они получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей.
Денежные средства были потрачены на приобретение движимого и недвижимого имущества. Взятка предназначалась за организацию незаконной постановки на миграционный учет на территории Новой Москвы более 64 тысяч иностранных граждан, сообщили на сайте СК РФ по городу Москве.
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