Ученые рассказали об образовании морщин из-за увлечения селфи
Научные специалисты из университета в Ширазе выявили связь между увлечением селфи и образованием морщин на лице. Именно к ним приводят вспышки от смартфонов, которые воздействуют на кожу и мешают ей восстанавливаться.
Ученые утверждают, что светодиоды, используемые в современных телефонах, также приводят к повреждениям глаз. Учитывая это, специалисты советуют применять ксенон.
- Пик спектральной интенсивности светодиодов лежит в синей области. Текущие данные показывают, что воздействие этого света может привести к различным уровням повреждения глаз и кожи человека, - передает сообщение экспертов The Sun.
Специалисты подчеркивают, что негативный эффект проявляется, когда телефон поднесен к лицу. Именно это может привести к указанным выше признакам преждевременного старения.
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