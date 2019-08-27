Астролог Аджай Бхамби: Лоб человека — его прошлое, глаза — настоящее, рот — будущее

В родной Индии Аджай Бхамби известен, как у нас, скажем, Джуна или Анатолий Кашпировский. Только, в отличие от них, у индийского астролога дома непререкаемый авторитет. Никто и никогда не позволит себе усомниться в его пророчествах, ведь отношение индийцев к астрологии — особенное: они шагу не ступят, не посоветовавшись со звездами. Журналист «Вечерки» задала астрологу несколько вопросов.

— Мистер Бхамби, когда вы готовились к приезду в Москву, со звездами советовались? Что они вам посулили?

— Конечно, советовался. И звезды мне сказали, что эта поездка будет самой лучшей.

— Как вам Москва?

— Есть места, которые я люблю. Это ВДНХ, Ботанический сад. Останкинская башня впечатляет, дух захватывает, когда ее верхушка качается на ветру. А вообще, я в вашу страну влюбился еще в детстве. Мальчишкой читал русские журналы и книги, переведенные на хинди или английский. И тогда мне в душу запала фраза, что-то вроде «Россию можно понять не умом, а сердцем». У вас чудесные люди. Живые, душевные, культурные. Я много раз был в Америке, и американцы, по-моему, ни в какое сравнение не идут с русскими, я бы назвал их... пустыми.

— Европейцы относятся к астрологии не с таким трепетом, как ваши соотечественники. Вам не мешает это различие?

— Я много езжу по миру и вижу, что астрология становится популярнее везде — и в России, и в Англии, и в Америке. Люди любопытны, им хочется знать, что будет завтра. Но в Индии астрология — это наука.

— Так вы предсказатель или ученый?

— Я отвечу на этот вопрос коротким рассказом. Когда я был ребенком, у меня была хорошая интуиция. Я часто говорил маме: такой-то родственник заболеет, завтра будет дождь. Помню, однажды двое ребят из нашей деревни пропали, и я сказал, где их искать. С возрастом я начал думать о своих способностях. Откуда они, что это? Я занимался хиромантией. Ходил на завод, «читал» ладони рабочих. На них я видел только три линии — жизни, ума и сердца. Десять тысяч рук я посмотрел, и на всех — только три линии. Я понял, что они указывают на простую жизнь рабочего человека. Я «читал» руки и у богатеев, и у попрошаек.

Потом занялся нумерологией. Но все равно чувствовал, что чего-то душе не хватает. Увлекся физиогномикой и понял, что лоб человека — это его прошлое, глаза — настоящее, рот — будущее. Но полученных знаний не было мало. И тогда я посмотрел на небо, и меня осенило — вот то, что все контролирует.

Мы состоим из пяти элементов: земля, вода, воздух, огонь, эфир. Из тех же элементов состоит пространство. Прошлое, настоящее и будущее человека, его путешествие по жизни — не хаос, а система. Такая же, как смена утра, дня и ночи.

Как все фиксировано в прошлом, так же все фиксировано и в будущем. И как мы смотрим назад, на прошедшие события, так мы можем посмотреть и в будущее.

— Но откуда все эти знания у вас? Озарение, книги?

— Мне и самому любопытно, откуда они. Я не мистик, я юрист с высшим образованием, но тяга к пониманию космоса преследовала меня всю жизнь. А это уже мистика, которую, наверное, невозможно понять. Человеческая жизнь — узор. У любого общества, у любой страны — свой узор. И у мира в целом тоже. Можно сказать, что у каждой жизни свой дизайн. Что в голове «дизайнера», создателя, вот вопрос? Ученые говорят, что Вселенная получилась в результате Большого взрыва.

А я скажу, что это не единственный взрыв. Они были раньше и будут потом. Этому процессу нет конца. Если есть космос, в нем должен быть человек. Потому что космос познает себя через нас, как родители познают себя через своих детей.

— Если вся наша жизнь фиксирована, как вы говорите, и вы знаете все наперед... Вам, должно быть, не интересно жить?

— Знаем мы или нет о событии, оно все равно случится. Главное — любопытство.

— А если человек узнает, что его ждет беда, разве это правильно?

— С каждым человеком происходит что-то плохое. И самое худшее в том, что все мы умрем. Зная о плохом, можно задуматься и попробовать улучшить ситуацию. Зная о дожде, вы возьмете зонт и пойдете по своим делам.

— Вам известно, что вас ждет в будущем?

— Да, но я не обращаю внимания на это. Врач знает про свой организм все, но не думает о нем постоянно. Астрология — это моя профессия. Знание в жизни — это одно, а путь — другое.

— Вы составили и привезли в Москву натальную карту России. Что ждет нас в ближайшем будущем?

— России, как новая страна, родилась 12 июня 1990 года. Она тогда была под властью Девы. А Дева — это непостоянство. Деве нужен контроль. Когда в 1999 году к власти пришел Владимир Путин, этот контроль появился. Сейчас Россия переживает трудности. Но очень скоро, с середины августа до ноября, ваш лидер предпримет меры для стабилизации ситуации, и она начнет выравниваться. Реальный результат будет заметен в апреле 2020 года. Вы увидите, как много будет положительных изменений, и они распространятся на следующие три года. Гарантирую.

— Кто из известных людей обращался к вам за предсказаниями?

— Их много. Актер Амитабх Бачан, например, почти все политики и министры Индии, спортсмены.

— А бывает, что звезды вас обманывают?

— Звезды не обманывают. Я сам себя обманываю, когда становлюсь слишком субъективным.

— Приходилось ли вам жалеть о том, что ваше предсказание сбылось?

— Как известно, Раджив Ганди (премьер-министр Индии в 1984–1989 годах — прим. «ВМ») был убит. За три дня до этих трагических событий я предсказывал их и попытался предупредить Раджива. Но не получилось. Я уже начал говорить ему, чтоб был осторожен, как появились какие-то люди, слово за слово, и Ганди переключился на разговор с ними. Я до сих пор переживаю, что не сказал ему об опасности.

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