Специалисты сообщили о пользе чередования переедания и голодания

Австрийские ученые из Грацского университета имени Карла и Франца выяснили, что чередование 36-часового голодания и неограниченного приема еды в течение 12 часов может принести пользу.

Подобное пищевое поведение способно поспособствовать уменьшению жировых отложений на животе. Кроме того, такое чередование поможет понизить уровень холестерина.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 60 человек. Все они были здоровы и не страдали от ожирения. Добровольцы как раз практиковали описанное выше голодание. Другие — нет.

Как показали результаты эксперимента, у группы с 36-часовым голоданием и неограниченным приемом пищи в течение 12 часов в среднем хоть и имело место компенсирование части калорий, потерянных при голодании, но это делалось не в полном объеме.

В среднем, как передают ученые, добровольцы при таком режиме потеряли приблизительно 3,5 килограмма в течение четырех недель проведения опытов. Об этом сообщает портал «Актуальные новости».

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