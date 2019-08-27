Песков рассказал, что Путина не интересует «контакт ради контакта» на G7
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие главы государства в саммите G7.
По его словам, каждая поездка требует длительной и серьезной подготовки.
— И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин, — цитирует Пескова Первый канал.
Он отметил, что формат «Двадцатки» выглядит для России более предпочтительным.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина на встречу саммита «Большой семерки» в 2020 году.
Напомним, что формат «Большой восьмерки» (G8) перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Другие участники объединения отказались сотрудничать с Москвой и инициировали саммит G7.
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