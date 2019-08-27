Жителям Марьина показали проекты экологической модернизации завода

Модернизация завода началась в 2011 году, на ее реализацию направляется 250 миллиардов рублей. Во время встречи жителям рассказали о самых значимых достижениях в сфере экологии.

— Цель программы модернизации — максимально снижать нагрузку на окружающую среду. Программа многоэтапная, на первом этапе мы одними из первых в России перешли на выпуск топлива класса «Евро-5». Это позволило за последние пять лет снизить уровень воздействия на атмосферу от автомобильного транспорта на 35 процентов по данным Роспотребнадзора, — рассказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

На долю автомобилей приходится 90 процентов загрязнений атмосферы. В рамках модернизации были закрыты старые установки по выпуску битума, построены новые закрытые очистные сооружения вместо старых открытых, ликвидированы отходы, накопленные за советский период работы предприятия.

В 2017 году заработал ключевой экопроект Московского НПЗ — биологические очистные сооружения «Биосфера».

С введением его в эксплуатацию эффективность очистки повысилась до 99,9 процента. Уникальные технологии комплекса отмечены международными экологическими наградами.

— Я благодарна заводу за открытую и прозрачную позицию. Всегда, когда есть необходимость и желание жителей посетить завод, для них организуют посещения. Участники визитов знакомятся с теми положительными изменениями, которые произошли на Московском НПЗ в последние годы, — отметила Инна Святенко.

Жители Марьина остались удовлетворены экскурсией на нефтеперерабатывающий завод.

— Все лично хотели посмотреть, как работает предприятие. Посмотрели, и все очень довольны. По сравнению с тем, что было раньше — это небо и земля. На заводе вообще ничем не пахнет, все чисто и аккуратно, — отметила москвичка Валентина Солощенкова.

Жительница Марьина Вера Балдыжева не почувствовала в воздухе на заводе никаких посторонних запахов.

— Все, что рассказали на лекции, вызывает доверие, уверенность в том, что никаких примесей в воздухе нет. Будем жить и процветать, — сказала она. Москвичка Татьяна Шепелева отметила, что на такой экскурсии было бы полезно побывать всем, кто интересуется вопросами экологии.

— Мероприятие, безусловно, востребовано жителями Марьина. Экскурсия произвела громадное впечатление, потому что мы живем рядом. Она очень актуальна, и мы будем в дальнейшем среди жителей Марьина ее презентовать, — сказала Татьяна Шепелева.

В прошлом году Московский нефтеперерабатывающий завод стал пилотной площадкой по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей. Газоанализаторы смонтированы прямо на установках. Они в режиме онлайн передают данные как в надзорные ведомства столицы, так и в Росприроднадзор.

На втором этапе модернизации на заводе строится новейший комплекс переработки нефти «Евро+», который заменит сразу пять установок предыдущего поколения.

Юрий Ерохин назвал объект гордостью не только завода, но и в целом всей нефтеперерабатывающей отрасли. Новая установка позволит увеличить выработку моторного и авиационного топлива, а также значительно повысит уровень промышленной и экологической безопасности. За счет применения энергоэффективных технологий и нового оборудования влияние на атмосферный воздух дополнительно сократится на 11 процентов. Второй этап модернизации должен завершиться к 2021 году. Его итогом станет сокращение воздействия завода на окружающую среду еще на 50 процентов, в том числе за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования.

СПРАВКА

Специалисты Московского нефтеперерабатывающего завода открыто знакомят общественность с модернизационными проектами. Только в 2019 году предприятие посетили инициативные группы из ближайших районов Москвы: Марьина, Люблина, Братеева, а также из Капотни, где непосредственно располагается предприятие.

Нефтеперерабатывающий завод регулярно посещают представители Мосгордумы, депутатского корпуса муниципальных образований, общественные советники, старшие по домам. В прошлом году МНПЗ организовал и провел более 40 визитов. Жителям не просто рассказывают о проектах модернизации, но и показывают их в ходе экскурсий непосредственно по предприятию. Специалисты подробно рассказывают о наиболее интересных объектах, о том, как они выглядели в недавнем прошлом, и делятся планами по дальнейшему развитию предприятия.

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