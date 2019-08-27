Как убедить горожан бережно относиться к своему дому

Управляющие компании все чаще сталкиваются с ситуацией, когда жильцы совсем не заботятся о своем доме.

— Мы вынуждены ежедневно убирать подъезды, потому что жильцы там не просто курят, но и оставляют окурки. Их дети могут рисовать на стенах, — рассказывает исполнительный директор управляющей компании Руслан Ковалев. — Обычная практика — захламление лестничных клеток. Кто-то может выставить старую мебель, и она мешает проходу. Жильцы часто не закрывают в подъезде окна, ветер бьет их створки о стены, и стекла могут разбиваться. Часто возникает ощущение, что ничего никому просто не надо.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев уточняет:

— Все зависит от дома. Зайдите в подъезд практически любой новостройки — там порядок. Потому что жильцы свои квартиры купили, причем многие еще даже не до конца — платят ипотеку. К своему дому большинство относятся бережно.

По словам эксперта, самые большие проблемы в домах старых и на окраинах.

— Чем больше в подъезде жильцов, которым квартиры достались бесплатно — от советской власти или по наследству, чем беднее сами жильцы, тем больше в доме беспорядка. Люди не ценят общедомовое имущество, потому что не считают его своим.

Доктор юридических наук, член экспертного совета Госдумы по ЖКХ Александр Толмачев добавляет:

— На самом деле, по закону, если вы владеете квартирой, то вам принадлежит и часть общедомового имущества: подвала, чердака, шахты лифта, крыши и т.д. Иначе почему бы мы платили взносы на капремонт? Ведь ремонтируют-то не нашу квартиру, а именно общедомое имущество: стену, крышу, трубы и т.д.

Как пояснил эксперт, когда только началась приватизация жилья, собственникам планировали давать два свидетельства: что они владеют квартирой и что у них есть такая-то доля в общедомовом имуществе.

— Но эту идею чиновники похоронили. Потому что им было выгодно сдавать общедомовое имущество — например, подвал, под коммерческие цели, — пояснил эксперт. — Если мы хотим, чтобы к дому относились бережно, необходима реформа. Нужно признавать дом единым земельно-имущественным комплексом, которым могут распоряжаться только сами жильцы. Тогда они почувствуют себя настоящими собственниками и будут относиться к дому по-другому.

Виталий Караев не согласен:

— Никакая реформа и никакая бумажка о праве собственности не изменит сознания людей. Кто мусорил в подъезде, тот продолжит мусорить. Но — уже с чувством собственника, — убежден эксперт. — Лично я бы советовал жильцам устанавливать горизонтальные связи. В каждом подъезде есть как минимум два-три неравнодушных человека. Если они найдут еще несколько сторонников — лучше всего среди активных пенсионеров и домохозяек — они всегда дома, то образуется актив. И этот актив вполне может влиять на поведение остальных соседей. Например, убедит их не курить в подъезде или повлияет на подростков, рисующих на стенах.

СПРАВКА

В Москве насчитывается более 40 тысяч жилых домов общей площадью 224,8 млн кв. метров. При этом в городе приватизировано около 90 процентов квартир. Получается, что практически все москвичи, помимо квартир, владеют и частью общедомового имущества. Но, по мнению экспертов, большинство даже не догадывается об этом.

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