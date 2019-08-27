Росконтроль рассказал, вареники каких брендов самые вкусные

Сначала вареники решили приготовить.

— Если тесто недостаточно крепкое, в процессе варки вареники лопнут, и начинка останется в кастрюле, — рассказывает специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина. — Чемпионом по разрыву оболочки и количеству разваренных вареников стала марка «Морозко». Здесь вареники с разрывом оболочки составляют 67 процентов, разваренные — 71 процент. На втором месте «Цезарь»: у этого бренда доля вареников с разрывом — 59 процентов, разваренных — 62.

Как пояснила эксперт, с достоинством прошли эту часть экспертизы и были поданы целыми к столу только вареники «От Ильиной» и Globus.

Замечаний к начинке, вкусу и запаху вареников у экспертов не возникло. Все они имеют приятный вкус и аромат.

Начинка — сочная, в меру соленая, с ароматом жареных грибов, пряностей, без постороннего привкуса и запаха.

Только у вареников Globus и «Морозко» аромат грибов и пряностей оказался недостаточно выражен. Начинка везде равномерно перемешана, но ее содержание во всех образцах разное. Меньше всего ее в «Морозко» (46 процентов) и «Цезаре» (47). А должно быть не менее половины от массы вареника!

Но это, как выяснилось, мелочи. У пяти из семи протестированных образцов показатель КМАФАнМ (общее содержание микроорганизмов) оказался выше безопасной границы. У вареников «От Ильиной» и «Морозко» он более чем в 6 раз выше максимально допустимого значения. У «Цезаря» в 5,2 раза, у «Братцев вареников» в 5 раз, «У Палыча» — в 2,2 раза. Это стало одной из причин для включения образцов в черный список Росконтроля.

Кроме того, в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция», «Морозко» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В «Цезаре» и «Морозко», кроме того, определено повышенное содержание дрожжей.

Соответствуют требованиям безопасности по проверенным показателям только одни вареники с картофелем и грибами — бренда Globus.

— Такое количество нарушений обязательных требований безопасности говорит о несоблюдении санитарных норм на предприятии и недостаточном контроле, пояснила Елена Менячихина. — Покупатели должны помнить, что этот замороженный продукт нужно как следует варить. Дрожжи разрушаются при нагревании. Бактерии группы кишечной палочки погибают при +60 градусах за четверть часа. Между тем производители рекомендуют варить вареники 4–6 минут.

Таким образом, Росконтроль рекомендовал к покупке всего один бренд — Globus. Впрочем, выбор за вами.

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