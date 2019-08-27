Выбираем лучшие пряники

Мы все, пожалуй, любим пряники. Но в последнее время, как многие заметили, качество этих кондитерских изделий может хромать.

Чтобы выбрать качественный продукт, стоит для начала ориентироваться на внешний вид лакомства. Я бы советовала брать пряники только в прозрачной упаковке. Она позволит вам внимательно рассмотреть содержимое пакета.

Для начала убедитесь, что упаковка абсолютно герметична. Дело в том, что этот десерт очень чувствителен к влажности. В сухом воздухе пряники начинают черстветь, а от сырости быстро размягчаются. Если упаковка целая, этого не происходит. Я бы также рекомендовала внимательно читать этикетку, где указан состав. Чем выше сорт используемой муки, тем вкуснее будет продукт. При этом, правда, в пряниках будет меньше витаминов и клетчатки.

Следует обратить внимание и на глазурь. Она должна равномерно покрывать каждый пряник. Именно глазурь позволяет прянику удерживать влагу, надолго сохраняя его свежим.

По правилам допустимо, если в пакете 1–2 пряника с деформированной глазурью. Если же она крошится на всех пряниках, то перед вами несвежий или низкокачественный продукт.

Если вы любите пряники, учтите — они довольно калорийны Фото: https://pixabay.com/ru

Внимательно посмотрите и на края лакомства. Они должны быть четкими. Если пряники бесформенные, то их сделали с явным нарушением технологии производства.

Продукция хорошего качества обычно мягкая, но не хрупкая. Пряники не должны ломаться и разваливаться на куски. И последнее: если среди ингредиентов вы обнаружили «сухие духи», не пугайтесь. Это всего лишь кондитерский набор специй: имбирь, кардамон и корица.

Если вы любите пряники, учтите — они довольно калорийны: в среднем 350 ккал на 100 граммов продукта. В пряниках очень много сахара. А вот мед, который в продукт добавляли раньше, сейчас, к сожалению, встречается редко. В общем, я бы советовала есть с чаем не больше 1–2 пряников и не каждый день. Если, конечно, вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови.

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