Взяточника отправили за решетку на пять лет
Как уточнили в суде, дело было рассмотрено в особом порядке.
— Приговором Хамовнического районного суда Москвы Ефимов был признан виновным в двух эпизодах получения взятки. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд на три года лишил осужденного права работать на различных должностях, — сообщил представитель суда Ираклий Сохадзе.
Напомним, сотрудник департамента аудита государственных контрактов Минобороны полковник в отставке Юрий Ефимов был задержан правоохранителями в 2018 году во время получения взятки от бизнесмена в одном из столичных ресторанов.
По словам самого Ефимова, заключившего со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказавшего о трех коррупционных эпизодах, он получил 65 миллионов рублей за согласование контрактов о поставке комплектующих для боевых катеров и сохранение их стоимости.
Также сотрудник департамента аудита госконтрактов Минобороны сознался в получении взятки в размере четырех миллионов рублей за согласование цены при заключении контракта на поставку систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности.
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