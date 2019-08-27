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Активные жители помогли обновить детскую площадку в районе Северный

Альфия Камилова
• 22:49 • 27 августа 2019
Трехлетний Мирон Мединин играет на обновленной детской площадке «Возрождение» в столичном районе Северный
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Трехлетний Мирон Мединин играет на обновленной детской площадке «Возрождение» в столичном районе Северный
Фото: Алиса Павлова, «Вечерняя Москва»
27 августа на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе района Северный в рамках программы «Мой район» открыли новый сквер с комфортной зоной отдыха, а также обновили детскую игровую площадку «Возрождение».

Уникальная площадка «Возрождение», адаптированная и для детей с ограниченными возможностями, открылась по адресу: Челобитьевское ш., 12, корп. 5, семь лет назад. Со временем она обветшала, и жители попросили районные власти ее обновить.

— Мне эта площадка очень дорога, — рассказывает председатель правления ТСЖ «Челобитьево, 1» Светлана Каткова. — Я мама ребенка-инвалида детства, я как никто другой знаю, как нужна игровая зона особенным детям. Поэтому изначально я входила в рабочую группу, голосовала на «Активном гражданине», чтобы здесь были шагоход, шагомер, тренажеры для кисти рук. Власти нас услышали, площадка получилась такой, как мы и мечтали. Но мы надеемся, что работа будет продолжаться, ведь площадь позволяет разместить здесь дополнительное оборудование.

Чтобы все юные жители района Северный смогли играть на свежем воздухе в любую погоду, на площадке установили три крытых павильона. Теперь игровая площадка представляет собой мини-парк аттракционов: с качелями, каруселями, песочницей, а также рукоходами, степпером (шаговый кардиотренажер), брусьями, реабилитационной горкой, беговой дорожкой, стойкой для мини-баскетбола и игр с мячом.

Снарядами активно пользуются все ребята из соседних домов, в том числе и дети на инвалидных колясках.

— В нашем районе проживают порядка 150 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, — говорит глава управы района Северный Елена Колесова. — А еще 250 многодетных семей, в каждой из которых растут девять и более детей. Эти семьи бесплатно получили социальное жилье. Хочу заметить, что жители сами выбирали цветовую гамму, большинство проголосовали, чтобы безопасное резиновое покрытие было красно-зеленого цвета.

Трехлетний Мирон регулярно играет в песочнице, вот и сегодня привез автоколонну из трех игрушечных грузовиков.

— Мой сын, — смеется мама Мирона Анна, — давно присмотрел эту площадку. — Мне нравится, что здесь созданы условия для всех детей! Тут они знакомятся и дружат.

Детская площадка «Возрождение» уже стала знаковым объектом и центром притяжения жителей, так как ориентирована на тех, кому особенно нужны забота и внимание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Юлия Гримальская, заместитель префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы:

— Детская игровая площадка «Возрождение» очень популярна у детей, но это лишь небольшая часть проводимых работ. В этом году в округе откроются 11 новых знаковых объектов. Уникальные общественные пространства появляются на месте бывших пустырей, где ранее находились гаражи. Так, в Бибиреве можно посетить «Парк Света». Чтобы оценить все достоинства уникального объекта, приходить лучше вечером. Еще одно новое место для прогулок всей семьей называется «Лианозовский променад».

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