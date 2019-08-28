Минпросвещения разработало проект норм профессиональной этики учителей
Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Общероссийским профсоюзом образования завершили разработку проекта положения о нормах профессиональной этики педагогов. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
— Подготовили и направили в субъекты Российской Федерации соответствующие рекомендации по регулированию вопросов профессиональной этики педагогов, — указано в тексте сообщения.
Положение, в частности, закрепляет право педагогов на урегулирование различных конфликтных ситуаций, связанных с нарушением профессиональной этики, передает Агентство городских новостей «Москва».
Подчеркивается, что особое внимание обращено на необходимость соблюдения участниками образовательного процесса существующих положений Конституции Российской Федерации, обеспечивающих право на неприкосновенность частной жизни, защиту части и доброго имени, а также личную и семейную тайну.
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