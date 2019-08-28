Депутат Рады заявила о зависимости «Укроборонпрома» от деталей из РФ
Анна Коваленко, избранная депутатом украинской Верховной рады от партии «Слуга народа», заявила о зависимости госконцерна «Укроборонпром» от деталей российского производства. По ее словам, в закупке комплектующих из РФ возможны различные злоупотребления.
— «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60 процентов деталей, для остальных 40 процентов до сих пор не нашли замену, — заявила Анна Коваленко.
Политик подчеркнула, что на сегодняшний день на вооружении Вооруженных сил Украины до сих пор находится значительное количество техники, производимой в России. Ее не получается заменить на западные аналоги по причине их дороговизны, передает РИА Новости.
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