Исследование: зарплаты за последний год повысили 12 процентам россиян

За последний год было зафиксировано повышение зарплаты у 12 процентов россиян. Соответствующая информация была получена по результатам исследования, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Сообщается, что средний рост заработной платы составил приблизительно от пяти до 10 процентов. При этом большинство респондентов, 88 процентов опрошенных, заявили об отсутствии повышения или индексации зарплаты за последний год, а у 69 процентов последний рост зарплаты происходил более трех лет назад.

При этом шесть процентов респондентов заявили, что их зарплата выросла за последний год на 15-20 процентов, а два процента опрошенных рассказали о росте на более чем 30 процентов, передает РИА Новости.

Опрос проходил среди четырех тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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