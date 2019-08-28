Полиция пресекла мошенничество в четырех регионах страны
Сотрудникам полиции при поддержке Росгвардии удалось задержать 15 человек, подозреваемых в мошенничестве в четырех регионах России, включая Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— На одном из сайтов бесплатных объявлений злоумышленники размещали информацию о продаже запчастей для автомобилей с условиями предоплаты от 50 до 100 процентов. В арендованных квартирах они организовали колл-центры, куда поступали звонки, — указано в сообщении.
После того, как покупатели зачисляли банковские средства на счета третьих лиц, подозреваемые переставали выходить с ними на связь.
Для задержания подозреваемых была организована масштабная спецоперация, проводимая сразу в четырех регионах России — Москве, Саратове, Московской области и Волгограде. При обысках, проведенных по местам проживания задержанных, были обнаружены и изъяты банковские карты и бухгалтерская документация, а также электронные носители и компьютеры.
На данный момент предполагаемый организатор и его подельники находятся под стражей, передает РИА Новости.
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