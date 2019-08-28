Павильоны здоровья помогли тысячам горожан

Зачем идти в поликлинику, если ничего не болит? Большинство людей не находят для себя ответа на этот вопрос, и это одна из главных проблем современного здравоохранения. Усиленная профилактика и лечение на опережение невозможно без участия самих граждан.

Заставить следить за здоровьем невозможно, зато можно создать условия для того, чтобы профилактика стала быстрой и минимально бюрократизированной. Проект «Здоровая Москва» подтверждает, что такой подход работает.

46 павильонов «Здоровая Москва» открылись в столичных парках в июне, и сегодня медики подводят предварительные итоги. К примеру, павильон в парке «Печатники» за это время посетили 4,8 тысячи человек.

— Из них 3 тысячи — трудоспособные граждане. Выявлено достаточно много патологий, предрасположенностей к хроническим неспецифическим заболеваниям, — рассказала Екатерина Галь, и.о. заместителя главврача по медицинской части поликлиники № 109, специалисты которой принимают в павильоне.

Часто случается так, что жители района Печатники, просто прогуливаясь по парку, заходят в павильон из любопытства. В итоге, потратив меньше часа времени в Центре здоровья, они проходят комплексное обследование организма.

— Если необходимо, в нашем павильоне доктор может записать на консультацию к специалистам в поликлинике. Кроме того, здесь можно ежедневно сделать УЗИ по назначению врача, — добавила Екатерина Галь.

Рядом с 13 павильонами «Здоровая Москва» открыты площадки, на которых проходят спортивные тренировки, уроки танцев, мастер-классы и лекции по здоровому образу жизни. К примеру, вчера в парке «Печатники» утром проходили занятия по йоге. На него регулярно приходят как молодые, так и пожилые жители района.

За время работы проекта такие площадки посетили более 150 тысяч жителей столицы.

Своеобразный рекорд поставила лекция известного врача и телеведущего Александра Мясникова в ландшафтном парке «Митино» — на нее пришли более 300 человек. На полуторачасовой встрече Мясников рассказал о главных правилах здорового образа жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Громова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы:

— Мы стараемся составить расписание мероприятий проекта «Здоровая Москва» таким образом, чтобы каждый житель города мог найти себе занятие по вкусу. Люди не просто ходят на мастер-классы, тренировки и лекции, они общаются на площадках с единомышленниками и заводят там новые знакомства. Многих постоянных посетителей администраторы знают в лицо. Из всех видов хореографических занятий первое место по популярности занимает зумба. Это танцевальная программа, созданная на основе латиноамериканских танцев. Для нее не требуется никакой специальной подготовки и, возможно, поэтому она так нравится посетителям площадок «Здоровая Москва». Таким образом, в городе созданы все условия, чтобы проводить время активно, с пользой для здоровья и совершенно бесплатно.

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