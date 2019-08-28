Администрация США подтвердила готовность работать над возвращением России в G7

Администрация президента США Дональда Трампа организует работу по возвращению России в «Большую семерку» (G7). Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео во вторник, 27 августа.

Ранее американский лидер неоднократно поднимал вопрос восстановления членства Москвы в международной организации. В частности, Трамп пообещал пригласить своего российского коллегу Владимира Путина на встречу саммита G7 в 2020 году, однако как разрешится проблема официального возвращения РФ в блок, пока неизвестно.

В свою очередь Помпео подтвердил намерение Трампа вернуть Россию в «Семерку» и заявил о готовности начать прорабатывать этот вопрос.

— Я работаю на президента, — подчеркнул Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Напомним, в конце августа издание The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах заявило, что Трамп якобы поссорился с лидерами стран — участниц вышеуказанного блока в ходе обсуждения возможности вернуть РФ в G7. По информации газеты, американский лидер настаивал на том, что «Россия должна присутствовать в зале» для проведения дискуссии по проблемам Ирана, Сирии и КНДР. Отмечалось, что премьер Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию по данному вопросу. Солидарность с главой Белого дома выразил глава итальянского правительства Джузеппе Конте. Все остальные лидеры были решительно против восстановления членства Москвы в G8.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин настроен на налаживание отношений со странами — участницами «Семерки». При этом посещение саммита не является для главы государства самоцелью, добавил представитель Кремля.

Напомним, формат G8 перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В начале августа 2019 года президент США Дональд Трамп отметил целесообразность возвращения России в G7 и возрождения G8. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Позднее он допустил присутствие Москвы на мероприятии в качестве гостя.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта:

Накануне очередного саммита «Большой семерки» французский президент Эммануэль Макрон, а вслед за ним президент США Дональд Трамп, высказались за возвращение России в этот «элитный клуб». Это было несколько неожиданно, однако со стороны не вполне понятно зачем. Постепенно ситуация прояснилась (далее...)